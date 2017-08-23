наверх
23.08.201709:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко в центре Киева поднял государственный флаг Украины

    (обновлено: )22
    После поднятия флага глава государства продолжит принимать участие в торжественных мероприятиях и откроет выставку вооружения и военной техники на Крещатике.
    Церемония поднятия национального флага Украины при участии Петра Порошенко
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на Софийской площади проходит торжественное поднятие государственного флага при участии президента Украины Петра Порошенко.

    После поднятия флага Порошенко откроет выставку вооружения и военной техники на Крещатике.

    Украина в среду, 23 августа, отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня Независимости.

    В рамках празднования в городах при участии представителей государственной и местной власти пройдут церемонии торжественного поднятия государственного флага.

    По случаю Дня государственного флага власти Киева организовывают сразу несколько концертов и фестивалей. В частности, на Софийской площади пройдет гала-концерт под названием "Украинцы в мире" при участии танцевальных коллективов Аргентины, Канады, Польши, США и Украины. На "Певческом поле" в Печерском районе Киева пройдет всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!", а в Подольском районе состоится ярмарка "Феерический блюз на склонах Днепра".

    Смотрите также: НАТО в центре Киева. Генеральная репетиция военного парада

    Кроме этого, вечером на Софийской площади общественные организации проведут акцию, в ходе которой будет развернут самый большой в мире флаг Украины.

    Раньше День государственного флага в Украине отмечали на муниципальном уровне, но в 2004 году президент Леонид Кучма придал ему статус государственного. Празднование связано с событием 23 августа 1991 года, когда группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховный совет (Верховную Раду) республики накануне провозглашения независимости Украины.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Курт Волкер
      Минск. Встреча Волкер-Сурков
      Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
      Киев готовится ко Дню Независимости Украины
      Одесское СИЗО
      Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
      Подозреваемые по делу о терактах в Каталонии
      Смертельный туризм. Теракт в Барселоне