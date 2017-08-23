Порошенко: Украина будет настойчиво работать над сближением с НАТО

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Украина будет делать все возможное для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Государственного флага в Киеве.

"Настойчиво работая, мы будем приближать те дни, когда в перспективе Украина станет и членом ЕС, и участницей НАТО", — сказал Порошенко и добавил, что на пути к евроинтеграции Украине удалось добиться серьезных успехов.

"Обратите внимание, как нашему флагу идет соседство с флагом Евросоюза. Два с половиной месяца назад мы завоевали возможность свободно путешествовать в Европу, осуществив для этого все необходимые реформы. Наши дипломаты выиграли нелегкую борьбу с российской агентурой, которая пыталась сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И 1 сентября, буквально через неделю, Соглашение об ассоциации вступает в силу в полном объеме", — резюмировал президент.

Украина в среду, 23 августа, отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня Независимости.

В рамках празднования в городах при участии представителей государственной и местной власти пройдут церемонии торжественного поднятия государственного флага.

По случаю Дня государственного флага власти Киева организовывают сразу несколько концертов и фестивалей. В частности, на Софийской площади пройдет гала-концерт под названием "Украинцы в мире" при участии танцевальных коллективов Аргентины, Канады, Польши, США и Украины. На "Певческом поле" в Печерском районе Киева пройдет всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!", а в Подольском районе состоится ярмарка "Феерический блюз на склонах Днепра".

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Кроме этого, вечером на Софийской площади общественные организации проведут акцию, в ходе которой будет развернут самый большой в мире флаг Украины.

Раньше День государственного флага в Украине отмечали на муниципальном уровне, но в 2004 году президент Леонид Кучма придал ему статус государственного. Празднование связано с событием 23 августа 1991 года, когда группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховный совет (Верховную Раду) республики накануне провозглашения независимости Украины.