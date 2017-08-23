Стало известно, когда Порошенко обратится с посланием к Раде

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключил, что в первый день новой сессии ВР президент Петр Порошенко обратится с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

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Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда в парламенте ожидают послания президента.

"Я с ним еще не обсуждал этот вопрос. Насколько я понимаю, в первый день", — сказал Парубий, добавив, что не хочет предоставлять непроверенную информацию.

"Мы, очевидно, завтра с ним обсудим подробно этот вопрос. Но, по моей предварительной информации, это должно быть буквально в первый день заседания — во вторник, в начале сессии", — добавил глава парламента.

Ранее Андрей Парубий заявил, что медицинская и образовательная реформы будут в прерогативе на следующей сессии.