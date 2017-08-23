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    Политика

    Стало известно, когда Порошенко обратится с посланием к Раде

    (обновлено: )79
    Парубий заявил, что еще будет обсуждать с Порошенко вопрос по выступлению в Раде: "По моей предварительной информации, это должно быть буквально в первый день заседания - во вторник, в начале сессии".
    Петр Порошенко в Раде
    Twitter.com/chesno_movement

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключил, что в первый день новой сессии ВР президент Петр Порошенко обратится с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

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    Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда в парламенте ожидают послания президента.

    "Я с ним еще не обсуждал этот вопрос. Насколько я понимаю, в первый день", — сказал Парубий, добавив, что не хочет предоставлять непроверенную информацию.

    "Мы, очевидно, завтра с ним обсудим подробно этот вопрос. Но, по моей предварительной информации, это должно быть буквально в первый день заседания — во вторник, в начале сессии", — добавил глава парламента.

    Ранее Андрей Парубий заявил, что медицинская и образовательная реформы будут в прерогативе на следующей сессии.

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