Парубий назвал прерогативы следующей сессии Рады

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что медицинская и образовательная реформы будут в прерогативе на следующей сессии.

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Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Рада".

"Могу твердо сказать, что и медицинская, и образовательная реформы будут в прерогативе на следующие пленарные недели нашей следующей сессии", — подчеркнул спикер.

По его словам, до сентября "депутаты смогут изучить подробнее все правки, которые были внесены, а их около 1000 к каждой из реформ".

"Я уверен, что после изучения, обсуждения, дискуссии мы сможем успешно пройти реформы и в сфере образования, и в сфере здравоохранения", — заверил Парубий.

Как сообщалось ранее, чпикер парламента Андрей Парубий в пятницу объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва.