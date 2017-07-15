наверх
15.07.201710:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Парубий назвал прерогативы следующей сессии Рады

    (обновлено: )159
    По словам спикера Парламента, до сентября "депутаты смогут изучить подробнее все правки, которые были внесены, а их около 1000 к каждой из реформ".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что медицинская и образовательная реформы будут в прерогативе на следующей сессии.

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
    Итоги сессии Верховной Рады: кто не работает, тот ест

    Читайте также: О пользе свежего воздуха. Полупротесты под Радой

    Об этом он сообщил  в интервью телеканалу "Рада".

    "Могу твердо сказать, что и медицинская, и образовательная реформы будут в прерогативе на следующие пленарные недели нашей следующей сессии", — подчеркнул спикер.

    По его словам, до сентября "депутаты смогут изучить подробнее все правки, которые были внесены, а их около 1000 к каждой из реформ".

    "Я уверен, что после изучения, обсуждения, дискуссии мы сможем успешно пройти реформы и в сфере образования, и в сфере здравоохранения", — заверил Парубий.

    Как сообщалось ранее, чпикер парламента Андрей Парубий в пятницу объявил о закрытии шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте убийства украинок в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Ранение нардепа "Народного фронта" Евгения Дейдея в зоне АТО
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?