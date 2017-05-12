В поисках советских флагов. "Самооборона" Одессы наведалась в село Кучурган

В четверг днем, 11 мая, представители одесских проукраинских организаций приехали в село Кучурган Раздельнянского района Одесской области, где во время празднования Дня Победы 9 мая местные депутаты, по сообщениям некоторых очевидцев, устроили автопробег с советскими флагами и друкой коммунистической символикой.

"Мы приехали сюда, чтобы люди, которые верят, что Кучурган — это Украина, понимали, что у них есть поддержка, что они не брошены, что это часть нашего государства. А те, кто мечтает отсоединиться от нашей страны, пусть прячут такие мысли далеко",- отметил глава одесской "Самообороны" Виталий Кожухарь в комментарии "Думской".

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Активисты в сопровождении полиции пришли в школу и пообщались с учителем украинского языка, на которую, как утверждается, оказывают давление местные депутаты.

"Полицейские намерены отреагировать на нарушение закона о декоммунизации и, как нам говорили, провести обыски у двух человек. В этом случае мы будем понятыми", — добавил Кожухарь.

Также активисты изъявили желание пообщаться с председателем сельсовета.

По данным издания "визит" "Самообороны" в село обошелся без происшествий.

Напомним, ране в СМИ заявляли, что локальные столкновения между участниками различных мероприятий произошли 9 мая в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в результате были задержаны более 50 человек, "на которых составляются соответствующие протоколы, определяется квалификация совершенных ими правонарушений".