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    Общество

    СМИ: в Харьковской области аноним предупредил о покушении на Порошенко

    (обновлено: )59651
    На телефон СБУ во вторник поступил звонок, во время которого кто-то женским механическим голосом предупредил, что во вторник состоится покушение на президента.
    Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Правоохранителям Харькова сообщили о подготовке покушения на президента Петра Порошенко.

    Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец
    Сайт президента Украины
    Порошенко открыл в Изюме "мост Януковича" - спецкор

    Неизвестные сообщили об этом во вторник, 22 августа, в 12:25, информирует NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

    Сообщается, что на телефон СБУ поступил звонок, во время которого кто-то женским механическим голосом предупредил, что во вторник состоится покушение на президента.

    По данному факту следователи открыли уголовное производство ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

    Если вина звонившего будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение.

    Как сообщалось ранее, во вторник Порошенко пребывал в Харьковской области, чтобы открыть в Изюме мост.

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