Порошенко обсудил Донбасс с министрами обороны четырех стран

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министрами обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории, которые прибыли в Киев для участия в мероприятиях ко Дню Независимости, стороны обсудили ситуацию в Донбассе и вопросы развития отношений в военно-технической сфере, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Президент Украины обсудил с руководителями оборонных ведомств ситуацию в Донбассе и состояние имплементации минских договоренностей в блоке безопасности", — отмечается в сообщении. Стороны также обсудили развитие отношений в военно-технической сфере и укреплении оборонного потенциала Украины.

Порошенко поблагодарил министров за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, он отметил финансовую, техническую и гуманитарную помощь, которую правительства этих стран предоставляют как на двусторонней основе, так и в рамках трастового фонда НАТО.

"Участие парадных расчетов и знаменательных групп ваших стран бок о бок с украинскими подразделениями в военном параде по случаю Дня Независимости — это важная демонстрация нашего единства и солидарности перед лицом общих вызовов", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Украина 24 августа отметит 26-ю годовщину независимости. В этот день в Киеве состоится военный парад, в котором примут участие военные расчеты стран НАТО, на торжествах также будут присутствовать главы оборонных ведомств девяти стран, в том числе США и Великобритании.

Контактная группа на встрече в Минске в среду согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня". В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о готовности соблюдать объявленное перемирие.