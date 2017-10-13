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    Покушение на замглавы Одесского облсовета. Задержаны киллеры

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    Двое непосредственных исполнителей покушения на Олега Радковского задержаны, сообщает пресс-служба областной полиции. Ими оказались 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области.
    Покушение на замглавы Одесского облсовета. Изъятое оружие
    Полиция Одесской области/Facebook

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали исполнителей покушения на убийство первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

    "В результате совместных действий двое непосредственных исполнителей покушения задержаны. Ими оказались 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области. По месту их проживания, в принадлежащем им транспорте, гаражах и офисах, а также помещениях, которые использовали злоумышленники, проведено более 30 обысков", — сообщается на странице пресс-службы областной полиции в Facebook.

    Согласно сообщению, в результате обысков изъяты 10 единиц огнестрельного и семь единиц травматического оружия, более 600 патронов различного калибра, 17 средств связи, маски и комплекты одежды сотрудников полиции, автомобильные госномера и более 30 граммов наркотического вещества.

    Полиция Одесской области/Facebook, 13 октября 2017
    Полиция Одесской области/Facebook, 13 октября 2017

     

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