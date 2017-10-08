Раненого замглавы Одесского облсовета снова прооперировали

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Первый заместитель председатель Одесского облсовета Олег Радковский, на которого 4 октября было совершено покушение, перенес еще одну операцию, сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники из окружения политика.

"Хирурги частного медицинского учреждения прооперировали (…) Олега Радковского — изъяли одну из пуль, застрявшую рядом с позвоночником жертвы покушения", — сказано в сообщении.

Операция прошла успешно.

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Киллеры сделали четыре выстрела в спину депутату. У Радковского – ранения руки, ноги и позвоночника в районе поясницы. Ранее сообщалось, что пулю из позвоночника врачи вытащить не смогли.

Партия "Батькивщина", членом которой является пострадавший, связала покушение с политической деятельностью Радковского и с приближающимися выборами в объединенных территориальных громадах. При этом советник главы областной полиции Руслан Форостяк, следствие склоняется к мнению, что покушение не было связано с политической деятельностью Радковского.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство". Радковскому обеспечена круглосуточная охрана.