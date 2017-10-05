Покушение на замглавы Одесского облсовета. Кадры с места происшествия

Полиция проводит проверку по факту стрельбы возле развлекательного заведения в Одессе, в результате которой был ранен первый замглавы Одесского облсовета Олег Радковский.

Накануне вечером в центре Одессы произошло покушение на первого заместителя главы Одесского облсовета, предпринимателя и бывшего народного депутата от "Батькивщины" Олега Радковского. Соратник Юлии Тимошенко (председатель Одесской областной партийной организации ВО "Батькивщина") получил три огнестрельных ранения.

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"Предварительно установлено, что один из посетителей заведения вышел на улицу, в это время из авто на парковке развлекательного заведения неустановленные лица осуществили с неизвестного травматического оружия несколько выстрелов в сторону мужчины. Сейчас пострадавший с травмами спины и руки госпитализирован", — сказано в сообщении пресс-службы областной полиции.

Устанавливаются личности нападавших и оружие, из которого производилась стрельба. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Действия злоумышленников квалифицируются по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Радковский подучил круглосуточную охрану.