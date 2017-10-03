В Одессе экс-вице-мэру объявили подозрение в деле о пожаре в детском лагере

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Бывший вице-мэр Одессы по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько стала подозреваемой в одном из уголовных производств, открытых по факту трагедии в детском лагере "Виктория". Чиновнику инкриминируют деяние, предусмотренное частью 2 ст. 367 УК Украины ("служебная халатность"), сообщает "Думская" со ссылкой на источники в областной прокуратуре.

Меру пресечения Цвиринько изберут в ближайшее время. По информации издания, следователь будет требовать для нее домашний арест.

Позднее информацию о подозрении Цвиринько подтвердил прокурор Одессой области Олег Жученко. По его словам, экс-заместитель Труханова несет ответственность, в частности, за то, что "Виктория" эксплуатировалась, не будучи принята на баланс департамента образования, хотя ее реконструкция завершилась в 2016 году.

Ранее одесский городской голова Геннадий Труханов уволил Цвиринько 20 сентября, через четыре дня после трагедии, унесшей три детские жизни. При этом официальное основание для отставки — "в связи с выходом на пенсию".

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Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд ранее арестовал директора и воспитательницу лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность. В четверг суд отпустил старшую воспитательницу на поруки депутатов Верховной Рады.