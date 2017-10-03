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    Правоохранители проводят обыски на 14 предприятиях Одесской области

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    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья (81)

    (обновлено: )30
    Как стало известно, сотрудники областной прокуратуры совместно со следователями и оперативными работниками управления Национальной полиции проводят около 20 обысков на 14 предприятиях.
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. На 14 предприятиях Одесской области во вторник проходят обыски по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", сообщил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко.

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    "Сотрудники областной прокуратуры совместно со следователями и оперативными работниками управления Национальной полиции проводят около 20 обысков на 14 предприятиях в рамках расследования уголовного производства по факту служебного подлога", – говорится в сообщении, передает пресс-служба прокуратуры области.

    Как стало известно, предприятия входят в круг юридических лиц, которые в течение 2015-2016 годов осуществляли финансово-хозяйственную деятельность совместно с генподрядчиком по реконструкции детского лагеря "Виктория".

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    Ранее сообщалось, что бывший вице-мэр Одессы по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько стала подозреваемой в одном из уголовных производств, открытых по факту трагедии в детском лагере "Виктория". Чиновнику инкриминируют деяние, предусмотренное частью 2 ст. 367 УК Украины ("служебная халатность").

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд ранее арестовал директора и воспитательницу лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность. В четверг суд отпустил старшую воспитательницу на поруки депутатов Верховной Рады.

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