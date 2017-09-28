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    Общество

    Пожар в Одессе. Воспитательница вышла из СИЗО на поруки нардепов

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (71)

    (обновлено: )8102
    Воспитательницу Наталию Янчик взяли на поруки два народных депутата Мустафа Найем и Григорий Шверк. Она будет находится под домашним арестом.
    Воспитательница детского лагеря Виктория Наталья Янчик
    dumskaya.net

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Ответственную за пожарную безопасность в детском лагере "Виктория" 23-летнюю воспитательницу Наталью Янчик освободили из под стражи.

    Такое решение принял апелляционный суд, в который ранее обратились адвокаты Янчик с прошением отменить решение Киевского районного суда, давшего девушке 60 суток ареста.

    dumskaya.net
    Воспитательница детского лагеря "Виктория" Наталья Янчик и нардеп Мустафа Найем
    dumskaya.net
    Воспитательница детского лагеря "Виктория" Наталья Янчик

    Прокурор просил суд изменить содержание под стражей на домашний арест. В итоге Янчик взяли на поруки два народных депутата Мустафа Найем и Григорий Шверк, сообщает Думская.

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.  

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