наверх
02.10.201704:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Луценко обещает новые подозрения по делу о пожаре детского лагеря в Одессе

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (72)

    (обновлено: )8
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, уже есть основания оглашать подозрения руководящим личностям из Одесского городского исполнительного комитета, которые отвечали за вопросы противопожарной безопасности детского лагеря, в котором произошел пожар.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 2 окт – РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Украины готовы на неделе предъявить подозрения одесским чиновникам в связи с пожаром в детском лагере, заявил в воскресение генеральный прокурор Юрий Луценко.

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    Ужасы лагеря "Виктория": все шокирующие подробности трагедии

    Читайте также: Смертоносная "Виктория". Одесса простилась с погибшими детьми

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд ранее арестовал директора и воспитательницу лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность. В четверг суд отпустил старшую воспитательницу на поруки депутатов Верховной Рады.

    "На следующей неделе у нас уже есть основания оглашать подозрения руководящим личностям из Одесского городского исполнительного комитета, который отвечал за эти вопросы (противопожарной безопасности – ред.). На следующей неделе эти подозрения будут вручены и меры пресечения будут избраны", — сказал Луценко в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Референдум о независимости Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия