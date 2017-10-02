Луценко обещает новые подозрения по делу о пожаре детского лагеря в Одессе

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Украины готовы на неделе предъявить подозрения одесским чиновникам в связи с пожаром в детском лагере, заявил в воскресение генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд ранее арестовал директора и воспитательницу лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность. В четверг суд отпустил старшую воспитательницу на поруки депутатов Верховной Рады.

"На следующей неделе у нас уже есть основания оглашать подозрения руководящим личностям из Одесского городского исполнительного комитета, который отвечал за эти вопросы (противопожарной безопасности – ред.). На следующей неделе эти подозрения будут вручены и меры пресечения будут избраны", — сказал Луценко в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.