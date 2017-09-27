Суд арестовал здания и сооружения лагеря в Одессе, где произошел пожар

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство полицейского следователя и наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря "Виктория".

Такое определение вынес судья Юрий Кушниренко. Общая площадь арестованных зданий — 4065,4 кв. м, сообщает Думская.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по части 2 ст. 270 УК Украины — "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей".

"Указанное имущество сохранило следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступление… Следователь доказал, что существуют риски его перепланировки, изменения целевого назначения, повреждения или уничтожения, что в дальнейшем усложнит установление истины и проведение необходимых следственных действий", — говорится в определении.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

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Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.