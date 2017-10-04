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    В одесском доме-памятнике архитектуры открыли стрип-клуб

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    Здание, в котором открылся стриптиз-клуб, было построено в 1887-1888 годах по заказу одесского предпринимателя Либмана Бернгарда Эрнестовича, производившего и реализовывавшего в Одессе с 1867 года хлеб и кондитерские изделия.
    В одесском доме-памятнике архитектуры открыли стрип-клуб
    Думская.net

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Помещение в доме №23 по ул. Преображенской в Одессе, где в начале века находилась известная кофейня Бернгарда Либмана, сдали в аренду, сообщает местное издание "Думская".

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    Как отмечается, теперь здесь размещается стрип-клуб имени все того же предпринимателя, жившего в XIX веке.

    Доходный дом Либмана — памятник архитектуры городского значения конца XIX века в городе Одесса.

    Здание было построено в 1887-1888 годах на месте здания гауптвахты по заказу одесского предпринимателя Либмана Бернгарда Эрнестовича, производившего и реализовывавшего в Одессе с 1867 года хлеб и кондитерские изделия.

    Дом был известен в Одессе благодаря расположению в нём пекарни и кондитерской, а также кафе с бильярдными (оборудованными отдельно от общего помещения) — кофейни Либмана. Кафе пользовалось особой популярностью у одесситов поскольку было оборудовано по последнему на то время слову техники — электрическое освещение и т. д.

    Ранее сообщалось, что в Одессе сносят уцелевшую часть дома, где жил русский писатель Иван Бунин.

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