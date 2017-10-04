В одесском доме-памятнике архитектуры открыли стрип-клуб

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Помещение в доме №23 по ул. Преображенской в Одессе, где в начале века находилась известная кофейня Бернгарда Либмана, сдали в аренду, сообщает местное издание "Думская".

Как отмечается, теперь здесь размещается стрип-клуб имени все того же предпринимателя, жившего в XIX веке.

Доходный дом Либмана — памятник архитектуры городского значения конца XIX века в городе Одесса.

Здание было построено в 1887-1888 годах на месте здания гауптвахты по заказу одесского предпринимателя Либмана Бернгарда Эрнестовича, производившего и реализовывавшего в Одессе с 1867 года хлеб и кондитерские изделия.

Дом был известен в Одессе благодаря расположению в нём пекарни и кондитерской, а также кафе с бильярдными (оборудованными отдельно от общего помещения) — кофейни Либмана. Кафе пользовалось особой популярностью у одесситов поскольку было оборудовано по последнему на то время слову техники — электрическое освещение и т. д.

Ранее сообщалось, что в Одессе сносят уцелевшую часть дома, где жил русский писатель Иван Бунин.