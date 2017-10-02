В Одессе ученики военно-морского лицея госпитализированы из-за отравления

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В военно-морском лицее Одессы отравились учащиеся, их госпитализировали в детскую инфекционную больницу, где они проходят медицинское и бактериологическое обследование. Как сообщили в командовании Военно-морских сил ВС Украины, по предварительным данным, у госпитализированных лицеистов легкая форма заболевания.

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Количество отравившихся и госпитализированных учащихся в ведомстве не сообщают. Отмечается, что сейчас в военно-морском лицее проводится проверка продовольственной службы в связи с жалобами на расстройство желудка, поступивших от нескольких лицеистов.

"В учебное заведение немедленно были вызваны специалисты санитарно-эпидемиологической службы Министерства обороны Украины, которые вместе со специалистами Военно-медицинского клинического центра Южного региона отобрали соответствующие анализы и проводят профилактические мероприятия", — говорится в сообщении.

В Командовании ВМС сообщили, что сейчас проводится проверка соблюдения установленных требований по организации питания и повседневной деятельности в лицее. Подчеркивается, что по результатам проверок деятельность должностных лиц лицея и организации, оказывающей услуги по питанию, будет оценена с принятием соответствующих решений, в том числе и кадровых.

Кроме того, накануне командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко лично проверил качество питания курсантов Института ВМС Национальной морской академии.

Как отмечается в официальном сообщении командования ВМС, эта проверка проведена "в связи с недавней информацией о случае некачественного питания личного состава Института ВМС. Командующий решил лично проверить в каких условиях проживают и чем питаются будущие офицеры".

Напомним, в Госпродпотребслужбе ранее сообщали, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области. Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.