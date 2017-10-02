наверх
02.10.201722:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе ученики военно-морского лицея госпитализированы из-за отравления

    48
    В Командовании ВМС сообщили, что сейчас проводится проверка соблюдения установленных требований по организации питания и повседневной деятельности в лицее. Подчеркивается, что по результатам проверок будут приняты кадровые решения.
    Одесская городская инфекционная больница
    Думская.net

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина.  В военно-морском лицее Одессы отравились учащиеся, их госпитализировали в детскую инфекционную больницу, где они проходят медицинское и бактериологическое обследование.  Как сообщили в командовании Военно-морских сил ВС Украины, по предварительным данным, у госпитализированных лицеистов легкая форма заболевания. 

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    Читайте также: Травиться подано! Массовые отравления как норма

    Количество отравившихся и госпитализированных учащихся в ведомстве не сообщают. Отмечается, что сейчас в военно-морском лицее проводится проверка продовольственной службы в связи с жалобами на расстройство желудка, поступивших от нескольких лицеистов.

    "В учебное заведение немедленно были вызваны специалисты санитарно-эпидемиологической службы Министерства обороны Украины, которые вместе со специалистами Военно-медицинского клинического центра Южного региона отобрали соответствующие анализы и проводят профилактические мероприятия", — говорится в сообщении.

    В Командовании ВМС сообщили, что сейчас проводится проверка соблюдения установленных требований по организации питания и повседневной деятельности в лицее. Подчеркивается, что по результатам проверок деятельность должностных лиц лицея и организации, оказывающей услуги по питанию, будет оценена с принятием соответствующих решений, в том числе и кадровых.

    Кроме того, накануне командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко лично проверил качество питания курсантов Института ВМС Национальной морской академии.

    Как отмечается в официальном сообщении командования ВМС, эта проверка проведена "в связи с недавней информацией о случае некачественного питания личного состава Института ВМС. Командующий решил лично проверить в каких условиях проживают и чем питаются будущие офицеры".

    Напомним, в Госпродпотребслужбе ранее сообщали, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области. Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Студенты
    Реформа образования: необратимые последствия