В Ивано-Франковской области сообщили о массовом отравлении грибами

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области в результате отравления грибами госпитализированы 9 человек, сообщает издание Galka.if.ua со ссылкой на управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"27 сентября в лечебные учреждения области поступили девять прикарпатцев с пищевым отравлением от употребления грибов", — говорится в сообщении.

В Долинскую райбольницу поступил один гражданин, в Верховинскую райбольницу — двое, в Ивано-Франковскую ОКБ — также двое, в Ивано-Франковскую ОДКБ — один, в селе Пшеничники отравился один человек, в реанимационное отделение Галицкой ЦРБ доставлены двое граждан.

Ранее сообщалось, что львовские медики зафиксировали уже 54 человека, отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на рынке во Львове.