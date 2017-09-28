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    В Ивано-Франковской области сообщили о массовом отравлении грибами

    (обновлено: )168
    По информации Ивано-Франковской облгосадминистрациии, в лечебные учреждения области поступили девять прикарпатцев с пищевым отравлением от употребления грибов.
    Грибы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области в результате отравления грибами госпитализированы 9 человек, сообщает издание Galka.if.ua со ссылкой на управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    "27 сентября в лечебные учреждения области поступили девять прикарпатцев с пищевым отравлением от употребления грибов", — говорится в сообщении.

    В Долинскую райбольницу поступил один гражданин, в Верховинскую райбольницу — двое, в Ивано-Франковскую ОКБ — также двое, в Ивано-Франковскую ОДКБ — один, в селе Пшеничники отравился один человек, в реанимационное отделение Галицкой ЦРБ доставлены двое граждан.

    Ранее сообщалось, что львовские медики зафиксировали уже 54 человека, отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на рынке во Львове.

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