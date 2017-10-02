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    Отравление во Львове: число пострадавших стремительно растет

    (обновлено: )6510
    Среди пострадавших 65 госпитализированы в больницы, шестеро из них - дети. Из тех пациентов, которые находятся на стационаре, один - в тяжелом состоянии.
    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Число пострадавших от массового отравления копченой рыбой во Львове возросло до 71, сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    Среди пострадавших 65 госпитализированы в больницы, шестеро из них — дети. "На амбулаторном лечении находится 6 человек, в том числе 1 ребенок, которые обращались к врачу, но отказались от госпитализации", — уточнили в администрации.

    По данным властей, из тех пациентов, которые находятся на стационаре, один — в тяжелом состоянии. Состояние остальных — близкое к удовлетворительному.

    В Госпродпотребслужбе ранее сообщали, что санитарно-эпидемическая ситуация в стране остается напряженной и нестабильной. В этом году вспышки пищевых отравлений регистрировались почти во всех регионах за исключением Луганской области.

    Наибольшее количество было зафиксировано в Одесской и Киевской областях.

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