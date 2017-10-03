КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Накануне зимы на Юге в Одесской области зацвели яблони, сообщает сайт 048.

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"По словам экологов, причина таких аномалий — слишком знойное лето. Деревья имели удлиненный период покоя, который восприняли за зимний. Потому в августе появились почки", — говорится в сообщении.

048.ua На юге Одесской области зацвели яблони

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что во вторник, 3 октября, в Украине: переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4 градусов; днем 10-15 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 18 градусов.