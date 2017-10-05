В ГПУ прокомментировали покушение на замглавы Одесского облсовета

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской Области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского по признакам ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины — "покушение на умышленное убийство", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Совершив несколько выстрелов, неизвестный скрылся с места преступления. (…) В медицинском учреждении пострадавшему оказана помощь. Его состояние стабильное. Представителю органа местного самоуправления обеспечена круглосуточная охрана", — написала она на своей странице в Facebook.

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Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Правоохранительные органы принимают меры по розыску стрелка, добавила она.

Лариса Сарган/Facebook, 4 октября 2017

Накануне вечером местное интернет-издание "Думская" сообщило, что в центре Одессы неизвестный совершил покушение на первого заместителя главы Одесского облсовета, крупного предпринимателя и бывшего нардепа от "Батькивщины" Олега Радковского: соратник Юлии Тимошенко получил три огнестрельных ранения на Греческой, 5, выходя из рыбного ресторана. Выстрелов было четыре, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

В свою очередь пресс-служба областной полиции уточнила, что пострадавший получил травмы спины и руки.

Думская.net Олег Радковский. Архивное фото