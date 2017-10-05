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    В ГПУ прокомментировали покушение на замглавы Одесского облсовета

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    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство". Олегу Радковскому обеспечена круглосуточная охрана. По данным местного издания, выстрелов было четыре.
    На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017
    Полиция Одесской области/Facebook

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Прокуратура Одесской Области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского по признакам ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины — "покушение на умышленное убийство", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    "Совершив несколько выстрелов, неизвестный скрылся с места преступления. (…) В медицинском учреждении пострадавшему оказана помощь. Его состояние стабильное. Представителю органа местного самоуправления обеспечена круглосуточная охрана", — написала она на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Покушение на замглавы Одесского облсовета. Кадры с места происшествия

    Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Правоохранительные органы принимают меры по розыску стрелка, добавила она.

    Лариса Сарган/Facebook, 4 октября 2017

    Накануне вечером местное интернет-издание "Думская" сообщило, что в центре Одессы неизвестный совершил покушение на первого заместителя главы Одесского облсовета, крупного предпринимателя и бывшего нардепа от "Батькивщины" Олега Радковского: соратник Юлии Тимошенко получил три огнестрельных ранения на Греческой, 5, выходя из рыбного ресторана. Выстрелов было четыре, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

    В свою очередь пресс-служба областной полиции уточнила, что пострадавший получил травмы спины и руки.

    Думская.net
    Олег Радковский. Архивное фото
    Полиция Одесской области/Facebook
    На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017

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