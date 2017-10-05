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    Покушение на замглавы Одесского облсовета. Появились новые подробности

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    Источник в правоохранительных органах сообщил местному изданию, что в Олега Радковского стреляли из пистолета Марголина калибра 5,6 мм через окно автомобиля. По его мнению, "это было запугивание".
    Олег Радковский в больнице
    Думская.net

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В первого заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского стреляли из самозарядного малокалиберного пистолета системы Марголина, сообщает "Думская" со ссылкой на источник в полиции.

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    "Была группа на машине. Они ждали политика два часа возле ресторана. Стреляли через окно автомобиля из пистолета Марголина калибра 5,6 мм – такое оружие нередко используют киллеры. Но убивать явно не хотели, это было запугивание", — заявил собеседник издания.

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    Киллеры сделали четыре выстрела в спину депутату. У Радковского – ранения руки, ноги и позвоночника в районе поясницы. Пулю из позвоночника врачи вытащить не смогли. Сейчас он находится в больнице под круглосуточной охраной.

    Партия "Батькивщина", членом которой является пострадавший, связала покушение с политической деятельностью Радковского и с приближающимися выборами в объединенных территориальных громадах.

    При этом советник главы областной полиции Руслан Форостяк, следствие склоняется к мнению, что покушение не было связано с политической деятельностью Радковского.

    Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство". Радковскому обеспечена круглосуточная охрана. 

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