Сорвавшееся покушение на Авакова: Аброськин раскрыл детали

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Во время обысков по месту жительства участников банды "Торпеда" были обнаружены доказательства, что эти люди собирались совершить покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает "Прямой".

"Есть материалы, которые подтверждают, что это планировалось. Во время беседы они заявили, что следующим шагом было покушение на министра (внутренних дел – Ред.) непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали этот адрес, установили ее и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение", – рассказал Аброськин.

По его словам, злоумышленники могли готовиться к тому, чтобы использовать квадрокоптер для доставки боеприпаса или взрывчатки.

"Обычно это взрывные средства – гранаты. На этот раз рассматривали возможность применения квадрокоптеров и другой летальной техники для сброса взрывчатого вещества – гранаты и тому подобного. По адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись", – заявил Аброськин.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании бандитской группы, организовавшей нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши в Украине.