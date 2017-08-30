На Добкина подали в суд из-за его заявлений о покушении на Кернеса

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко подал в суд гражданский иск о защите чести и достоинства относительно обвинений народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

"Добкин заявил, что я готовил покушение на Кернеса, в результате которого он стал инвалидом, и готовился убить самого Добкина. Я подал на Добкина гражданский иск в суд, требуя от него извинений, моральной и материальной компенсации. 10 октября будет первое заседание суда. Я спрошу у Добкина, чтобы он разъяснил, как и когда я "готовил" покушение. Я этот суд выиграю", – заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он также прокомментировал обвинения нардепа Надежды Савченко в адрес главы Донецкой ВГА Павла Жебривского о причастности к контрабанде сигарет.

"Пусть Савченко покажет эти документы правоохранительным органам. Из того, что я услышал, – это голословные обвинения", – подчеркнул нардеп.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после того, как народный депутат Надежда Савченко обвинила его в контрабанде сигарет.