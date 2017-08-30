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    Политика

    На Добкина подали в суд из-за его заявлений о покушении на Кернеса

    (обновлено: )63
    Народный депутат Антон Геращенко обратился в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства в связи с заявлениями Михаила Добкина относительно покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса.
    Геннадий Кернес и Михаил Добкин. Архивное фото
    Vgorode.ua (Харьков)

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко подал в суд гражданский иск о защите чести и достоинства относительно обвинений народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

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    "Добкин заявил, что я готовил покушение на Кернеса, в результате которого он стал инвалидом, и готовился убить самого Добкина. Я подал на Добкина гражданский иск в суд, требуя от него извинений, моральной и материальной компенсации. 10 октября будет первое заседание суда. Я спрошу у Добкина, чтобы он разъяснил, как и когда я "готовил" покушение. Я этот суд выиграю", – заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Он также прокомментировал обвинения нардепа Надежды Савченко в адрес главы Донецкой ВГА Павла Жебривского о причастности к контрабанде сигарет.

    "Пусть Савченко покажет эти документы правоохранительным органам. Из того, что я услышал, – это голословные обвинения", – подчеркнул нардеп.

    Ранее сообщалось, что глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после того, как народный депутат Надежда Савченко обвинила его в контрабанде сигарет. 

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