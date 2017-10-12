Украина не сможет вернуть Крым ни военным, ни политическим путем - нардеп

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КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Политик, признавший Крым частью России, в Украине неминуемо станет "политическим трупом", но никто не сформулирует план по возвращению полуострова, заявил внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

"Политическим трупом" будет любой политик, который скажет, что Крым российский или что нет концепции по его возврату. Это политически неблагодарная тема. Но я на 100% уверен, что ни один политик не сформулирует план по его возвращению", — сказал Мураев в эфире телеканала NewsOne.

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При этом политик уточнил, что Украина не сможет вернуть контроль над Крымским полуостровом военным путем, потому что воевать с "постоянной армией РФ не благодарное дело".

"Военным путем его вернуть не возможно. Мы не видим конфронтации на линии перешейка. У нас идет конфронтация по линии неподконтрольных территорий. Потому что воевать с действительно постоянными частями РФ не благодарное дело, учитывая состояние украинской армии и военный потенциал России", — считает Мураев.

Он убежден, что в ближайшие годы переговоры с Россией по крымскому вопросу также не принесут успехов.

"Вопрос Крыма для России даже не политический, а вопрос выживания, потому что это вопрос оборонной доктрины Российской Федерации. Российский флот на сегодняшний день самый опасный с точки зрения стратегической войны. Крым — это вопрос сотен миллиардов для оборонной доктрины Российской Федерации и отдавать его политическим путем она не будет в ближайшие годы", — подытожил нардеп.

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Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Украина жестко раскритиковала заявление чешского лидера, заявив, что не торгует своими территориями.