МИД о предложении по Крыму: Украина не будет торговать своей территорией

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. МИД Украины подчеркнул, что страна никогда не будет торговать собственной территорией и свободой.

Так МИД отреагировал на предложение президента Чехии Милоша Земана о компенсации за потерю Крыма.

"В Украине с возмущением восприняли высказывания президента (Чехии) Милоша Земана во время его выступления 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", — говорится в заявлении МИДа.

"Попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории является абсолютно неприемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора", — завили в МИД.

"Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", — подчеркнули в МИД.

"Вместе с тем, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этого является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс", — резюмировали дипломаты.

Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров.

Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".