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    МИД о предложении по Крыму: Украина не будет торговать своей территорией

    (обновлено: )107
    В МИД подчеркнули, что Украина с возмущением восприняла высказывания президента Чехии Милоша Земана во время его выступления 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы по Крыму.
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. МИД Украины подчеркнул, что страна никогда не будет торговать собственной территорией и свободой.

    Так МИД отреагировал на предложение президента Чехии Милоша Земана о компенсации за потерю Крыма.

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    "В Украине с возмущением восприняли высказывания президента (Чехии) Милоша Земана во время его выступления 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы", — говорится в заявлении МИДа.

    "Попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории является абсолютно неприемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора", — завили в МИД.

    "Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", — подчеркнули в МИД.

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    "Вместе с тем, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этого является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс", — резюмировали дипломаты.

    Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров.

    Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

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