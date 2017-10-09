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    Общество

    В Крым прибыл бывший депутат Рады

    (обновлено: )20330
    По словам вице-премьера крымского правительства, на полуостров приехал Алексей Журавко. Он примет участие в международном съезде представителей украинских диаспор.
    Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко
    Алексей Журавко/Facebook

    КИЕВ, 9 окт – РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко прибыл на международный съезд представителей украинских диаспор в Крым, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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    "Здесь присутствуют представители из Польши, Болгарии, Белоруссии, Италия, Молдавия, Латвия, ДНР и многочисленные представители из России. У нас есть гость из Украины, который, к сожалению, сегодня не может на Украине проживать, но, тем не менее, он бывший народный депутат Украины Алексей Журавко", — сказал Мурадов, открывая международный круглый стол на тему: "Сотрудничество украинских общественных объединений республики Крым с соотечественниками за рубежом".

    В Крым прибыли представители украинских диаспор из различных стран мира, сообщает РИА Новости.

    В официальной программе — возложение цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко, посещение музея украинской вышивки имени Веры Роик и классов с обучением украинского языка в Симферопольской академической гимназии.

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    При этом власти республики заявили, что имена участников съезда, прибывших из различных областей Украины, разглашаться не будут во избежание преследования на родине.

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