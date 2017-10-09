В Крым прибыл бывший депутат Рады

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко прибыл на международный съезд представителей украинских диаспор в Крым, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Здесь присутствуют представители из Польши, Болгарии, Белоруссии, Италия, Молдавия, Латвия, ДНР и многочисленные представители из России. У нас есть гость из Украины, который, к сожалению, сегодня не может на Украине проживать, но, тем не менее, он бывший народный депутат Украины Алексей Журавко", — сказал Мурадов, открывая международный круглый стол на тему: "Сотрудничество украинских общественных объединений республики Крым с соотечественниками за рубежом".

В Крым прибыли представители украинских диаспор из различных стран мира, сообщает РИА Новости.

В официальной программе — возложение цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко, посещение музея украинской вышивки имени Веры Роик и классов с обучением украинского языка в Симферопольской академической гимназии.

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При этом власти республики заявили, что имена участников съезда, прибывших из различных областей Украины, разглашаться не будут во избежание преследования на родине.