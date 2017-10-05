Глава ДНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Пока Киев не признает, что "ведет войну с Донбассом", шансов прекратить конфликт в регионе нет, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, комментируя внесение в Верховную Раду Украины проекта закона о реинтеграции Донбасса.

"До тех пор, пока в Киеве не признают, что они воюют с народом Донбасса, никаких шансов прекратить эту войну не будет. И мы прекрасно понимаем, почему Киев не хочет признавать нас стороной конфликта и идти на переговоры с нами. Потому что тогда не нам, а Украине придется меняться и становиться современным цивилизованным государством", — заявил Захарченко, слова которого приводит РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона.

При этом в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.