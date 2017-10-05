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    Общество

    "Красный Крест" направил в Донбасс 165 тонн гумпомощи

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (166)

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    Машины миссии Международного комитета "Красный Крест" перевозили продуктовые наборы, медицинские препараты, гигиенические наборы, строительные материалы общим весом более 165 тонн от миссии Международного комитета "Красный Крест".
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 11 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    Пресс-центр АТО / Facebook
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    "Через "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовало 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Машины перевозили продуктовые наборы, медицинские препараты, гигиенические наборы, строительные материалы общим весом более 165 тонн от миссии Международного комитета "Красный Крест". Груз предназначался для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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