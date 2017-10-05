Нацкорпус заявил о намерении помешать принятию закона о Донбассе

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Политическая партия "Национальный корпус", возникшая на основе полка спецназначения Национальной гвардии Украины "Азов", жестко раскритиковала проект закон о реинтеграции Донбасса, внесенный накануне в Верховную Раду президентом Петром Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

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"Сегодня окончательно оказалось — президент не планирует возвращать Донбасс. Национальный Корпус жестко выступает против предложенного гарантом законопроекта. Вместе со всеми национальными силами призываем всех прийти 5 октября в 9:00 под Верховную Раду и не допустить легализации национального позора!" — говорится в заявлении "Нацкорпуса", обнародованном на его официальной странице в Facebook.

Facebook ПП "Национальный корпус" Заявление "Национального корпуса" по поводу законопроекта о реинтеграции Донбасса

В партии заявили, что "законопроект Порошенко является антиконституционным, прямо нарушая действующее законодательство Украины". В Нацкорпусе также уверены, что предложенный документ не решает проблему неконтролируемых Киевом территорий, "а просто их легализует".

"Статус ОРДЛО навсегда узаконивает в Украине центр сепаратизма", — говорится в заявлении.

"Этот законопроект — очередной "договорняк", написанный под диктовку иностранных "партнеров", предполагает не только амнистию сепаратистов, но и легализации их бандформирований… Этот документ не просто нецелесообразен. Он критически опасный для страны. Единственное его достижение — это демонстрация того, что Конституцию Украины можно безнаказанно нарушать. Продолжение статуса ОРДЛО может привести только к одному — к коллапсу Украинского Государства", — добавили в "Национальном корпусе".

Ранее нардеп от "Самопомочи" и бывший командир батальона "Донбасс" Семене Семенченко также заявил о недопустимости принятия внесенного президентом законопроекта и призвал граждан в четверг, 5 октября, выйти под Верховную Раду.