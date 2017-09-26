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    Политика

    Военный прокурор призвал украинцев к согласию ради мира в Донбассе

    (обновлено: )35620
    Анатолий Матиос напомнил, что в Испании по приказу диктатора Франсиско Франко была обустроена Долина павших – мемориал всем погибшим в гражданской войне.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что украинскую нацию нужно объединить ради достижения мира в Донбассе, для этого конфликтующим сторонам придется договариваться.

    "Только украинцы должны прийти к согласию, как в случае любой классической войны. Любая война не заканчивается победой, она заканчивается убитыми и ранеными. Соответственно, придется договариваться", – сказал Матиос в эфире телеканала "Прямой", добавив, что иначе "придется повторить испанский опыт".

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    Матиос напомнил, как в Испании по приказу диктатора Франсиско Франко была обустроена Долина павших – мемориал всем погибшим в гражданской войне.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
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    "Вопрос не в буквальном следовании Франко – вопрос в понимании, что нужно объединить нацию. Кто это может сделать? Только элиты", – пояснил Матиос. По его словам, украинские элиты не могут договориться друг с другом.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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