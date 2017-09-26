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    Политика

    Волкер поддержал позицию Киева по миротворцам в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (165)

    (обновлено: )11001
    По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, миротворцы ООН должны размещаться по всему Донбассу, на чем настаивает Киев. Предложение Москвы по миротворцам в Донбассе Волкер назвал "очень узкой концепцией".
    Курт Волкер на YES
    YES

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что появление миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе "еще больше разделит страну".

    "Когда мы говорим собственно о присутствии миротворцев (в Донбассе — ред.), то, что предложила Россия, является очень узкой концепцией и касается только присутствия на линии прекращения огня. Это, на самом деле, еще больше разделит страну. Это неприемлемо для кого-либо. Так территорию (Украины — ред.) не восстановить", — заявил Волкер украинской службе "Голоса Америки".

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    По его словам, миротворцы должны размещаться по всему Донбассу, на чем настаивает Киев.

    "С другой стороны, если мы сможем установить миротворческие силы и расширить эту концепцию, чтобы охватить всю спорную территорию, предусмотреть сдерживание тяжелого оружия и установить контроль за украинской-российской границей со стороны Украины, то это станет многообещающей инициативой. Оба правительства сейчас рассматривают возможность расширить концепцию, чтобы превратить ее в такую, которая будет значимой и полезной", — добавил он.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?