Медведчук о миротворцах. Помогут достичь устойчивого перемирия

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ поможет добиться долгосрочного прекращения огня и продвинуться в процессе урегулирования конфликта.

"Я твердо убежден: участие миротворческой миссии ООН с целью обеспечения деятельности СММ ОБСЕ (не только на линии соприкосновения, но и там, где сегодня осуществляется наблюдательная функция согласно мандату ОБСЕ и минским соглашениям) является качественно новым подходом для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Это позволит получить тот результат, которого мы не можем добиться уже более двух с половиной лет: долгосрочное прекращение огня, сохранение стабильного, постоянно действующего перемирия, что даст возможность перейти к конструктивному диалогу и обсуждению путей реализации всех пунктов (в том числе и политической части) "Комплекса мер по выполнению минских соглашений", — заявил Медведчук, слова которого приводятся на сайте движения в понедельник.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.