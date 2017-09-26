Климкин: сроки голосования по миротворцам в Донбассе зависят от РФ

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Сроки внесения украинского варианта проекта резолюции Совета безопасности ООН по введению миротворцев в Донбасс и голосование за него зависят от России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Когда она (резолюция Совбеза ООН по миротворцам — Ред.) будет проголосована, зависит только от России. Если Россия согласится завтра, то мы ее проголосуем завтра вечером. В принципе, собрать Совет Безопасности (ООН) — это реально полдня. И потом по размещению (миссии — Ред.) я могу сказать после голосования достаточно четко. Для того, чтобы начать размещение миссии необходимо, как правило, полгода", — сказал Климкин в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

Он отметил, что украинский вариант проекта резолюции уже готов и согласован с партнерами.

"Мы ее внесем в тот момент, когда у нас будет общая позиция не только с нашими друзьями, а и со всеми основными игроками и когда Россия не сможет на все 100% начать игру, как всегда она делает, на создание условий для ослабления мандата", — заявил глава МИД Украины.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.