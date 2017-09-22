КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Украину не отменен, а перенесен, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что президент Румынии Клаусс Йоханнис решил отменить визит в Украину и встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом якобы из-за принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

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"Визит не отменен, а перенесен", — отметили во внешнеполитическом ведомстве в пятницу.

Также в МИД отметили, что соответствующую ноту получили еще на прошлой неделе. "Это исключительное решение румынской стороны", — отметили в МИД.

"Мы разочарованы нежеланием румынской стороны к диалогу между лидерами. Внутриполитическая дискуссия не должна негативно влиять на двусторонние отношения. Мы подтверждаем заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и ожидаем его продолжения в ближайшее время", — заявили в пресс-службе МИД.

Также в министерстве напомнили, что 19 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава внешнеполитического ведомства Румынии Теодор Мелешкану обсудили вопросы недавно принятого Закона Украины "Об образовании".

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Напомним, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.