Киев инициирует проведение 31 августа конференции контактной группы

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Киев инициирует проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу в связи с несоблюдением "школьного перемирия", сообщила во вторник Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"На 31 августа, в преддверии нового учебного года, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции трехсторонней контактной группы (ТКГ). Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.