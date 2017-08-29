Казахстан предложил помощь в разрешении конфликта в Донбассе

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Казахстан готов способствовать диалогу для разрешения кризиса на юго-востоке Украины, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Казахстан предпринял немалые шаги, готов способствовать и далее диалогу по разрешению кризиса на юго-востоке Украины. Мы призываем стороны данного конфликта найти пути его преодоления", — сказал Назарбаев в ходе церемония открытия банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.