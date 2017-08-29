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    Казахстан предложил помощь в разрешении конфликта в Донбассе

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    (обновлено: )31240
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна готова "способствовать и далее диалогу по разрешению кризиса на юго-востоке Украины".
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Казахстан готов способствовать диалогу для разрешения кризиса на юго-востоке Украины, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

    "Казахстан предпринял немалые шаги, готов способствовать и далее диалогу по разрешению кризиса на юго-востоке Украины. Мы призываем стороны данного конфликта найти пути его преодоления", — сказал Назарбаев в ходе церемония открытия банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.

    Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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