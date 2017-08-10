Грымчак: в 2018 году Россия уйдет из Донбасса

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Россия уйдет из Донбасса в 2018 году. Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак в эфире "5 канала".

"По расчетам, в 2018 году Россия уйдет. Причем, при своих расчетах, нечто похожее на те санкции, которые уже были подписаны и почти вступили в силу, на это тоже был расчет. Что-то подобное будет. Единственное что, на наш взгляд, этот процесс немножечко отложила блокада (ОРДЛО, — Ред.)", — сказал он.

Замминистра также добавил, что в ноябре возможен последний бой на Донбассе.

"Единственное, есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре — это когда (Россия, — ред.) попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (из Донбасса, — ред.)", — подытожил он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.