Военные применят танки и артиллерию при эскалации в Донбассе - Минобороны

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Если ополченцы в Донбассе начнут в нарушение минских соглашений активно применять артиллерию и будут пробовать продвинуться вперед, Вооруженные силы Украины оставляют за собой право ударить в ответ таким же калибром. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В случае особенно наглых действий противника, которые сопровождаются ведением огня из тяжелого вооружения, попытками наступать и потерями в рядах сил АТО… руководство АТО может одобрить решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применении (стрельбе) танков, артиллерии и другого вооружения для сохранения линия разграничения и принуждения противника к выполнению первого и второго пунктов минских соглашений", — пояснил полковник.

По данным спикера штаба АТО, за минувшие сутки наибольшее количество обстрелов со стороны террористов произошло на луганском направлении фронта.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.