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    Политика

    Военные применят танки и артиллерию при эскалации в Донбассе - Минобороны

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (123)

    (обновлено: )35207
    Как сообщается, руководство АТО может одобрить решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применении танков, артиллерии и другого вооружения для сохранения линия разграничения.
    Танки в Донбассе
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Если ополченцы в Донбассе начнут в нарушение минских соглашений активно применять артиллерию и будут пробовать продвинуться вперед, Вооруженные силы Украины оставляют за собой право ударить в ответ таким же калибром. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В случае особенно наглых действий противника, которые сопровождаются ведением огня из тяжелого вооружения, попытками наступать и потерями в рядах сил АТО… руководство АТО может одобрить решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применении (стрельбе) танков, артиллерии и другого вооружения для сохранения линия разграничения и принуждения противника к выполнению первого и второго пунктов минских соглашений", — пояснил полковник.

    По данным спикера штаба АТО, за минувшие сутки наибольшее количество обстрелов со стороны террористов произошло на луганском направлении фронта.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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