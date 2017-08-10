Россия ввела временную администрацию в один из двух основных банков Крыма

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Банк России назначил временную администрацию в крымский Генбанк, сообщил регулятор.

Отмечается, что для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк.

"Для обеспечения непрерывности деятельности банка на период до передачи банка инвестору… назначена временная администрация по управлению АО "Генбанк". Банк продолжит работу в обычном режиме", — говорится в сообщении.

В среду в пресс-службе крымского банка сообщили РИА Новости, что правительство республики Крым как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк, входящий в группу банка "Россия", в качестве системного инвестора для Генбанка.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости кредитной организации в перспективе позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения Крыма, и перечня оказываемых банковских услуг, отмечает ЦБ.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.