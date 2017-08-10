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    Российский военный самолет пролетел над Белым домом и Пентагоном

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    В СМИ уточнили, что речь идет о самолете Ту-154, маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном.

    Полет был согласованным и совершался в рамках Договора по открытому небу, сообщает телеканал CNN.

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    REUTERS Kevin Lamarque
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    Российское Минобороны ранее сообщило, что группа российских инспекторов с 7 по 12 августа выполнит наблюдательный полет над территорией США с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо). Полет выполняется на российском самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 на максимальную дальность в 4,9 тысячи километров (охватывает всю материковую часть США). Полеты выполняются по согласованному с США маршруту, а американские специалисты на борту контролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора, поясняло российское военное ведомство.

    Источники CNN подтвердили, что речь идет о самолете Ту-154, маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

    Как сообщил телеканал, самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров над Капитолием, Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой Эндрюс, где базируется самолет американского президента. По данным CNN, самолету было предоставлено разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.

    Кроме того, этот же самолет совершил в среду полет над городом Бедминстер (штат Нью-Джерси), где сейчас на отдыхе находится президент США Дональд Трамп, а также над гольф-клубом Трампа в штате Вирджиния, над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид и над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном, добавляет телеканал.

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    В профильном подразделении Пентагона CNN заявили, что не могут называть объекты наблюдения, пока полет не завершится. В ведомстве лишь напомнили, что за 15 лет действия договора были совершены около 1,2 тысячи полетов.

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