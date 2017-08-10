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    Экономика

    Блокада Донбасса. Украина потеряла 1,5% роста ВВП - замминистра

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (303)

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    Пл данным премьер-министра Владимира Гройсмана, из-за зимней блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП, а также ряд промышленных активов, которые до недавнего времени платили налоги в госбюджет.
    Торговая блокада Донбасса. Архивное фото
    Страница "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Украина потеряла около 1,5% роста ВВП из-за торговой блокады Донбасса, заявил заместитель министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как блокада Донбасса повлияла на энергонезависимость Украины

    На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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    "У нас за первый квартал где-то 2,3% — рост ВВП, а расчет был до 4%. Эти где-то 1,5% мы потеряли за счет блокады", — сказал Грымчак в интервью "5 каналу".

    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что из-за зимней блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП, а также ряд промышленных активов, которые до недавнего времени платили налоги в бюджет Украины, а теперь "платят налоги в Россию".

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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