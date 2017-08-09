Левобережная часть Мариуполя напугана громкими взрывами — спецкор

РИА новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В зоне АТО прошлые сутки сохранялась достаточно напряженная ситуация. Режим перемирия нарушался 28 раз, в результате чего трое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения и один — боевую травму. Такие данные сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что наиболее напряженная ситуация в течение суток была на окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.

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Подробнее о происходящем на Донбассе сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Мариуполя Тимофей Львутин.



Какая в целом ситуация на Востоке и в частности около Мариуполя? РИА Новости Украина Евгений Котенко И грянет "Буря"! Грозит ли Донбассу очистка территории в хорватском духе?

— Отметим такой момент, что вчера наверное действительно был один из самых напряженнейших вечеров. Потому что в самом городе, начиная с 7-8 часов вечера, левобережный район слышал работающую артиллерию, слышал на протяжении наверное нескольких часов, вплоть где-то до полуночи.

Но если брать приморское направление, в частности больше всего досталось нашим защитникам именно по позициям, когда били вблизи Широкино и по самому Широкино. В результате провокаций, применялись гранатометы, минометы, стрелковое орудие. То есть били по Широкино. Потом в дальнейшем били также по Водяному. И когда был один из таких артобстрелов по Водяному, один из украинских защитников погиб. Также в конце суток под минометный огонь попали украинские позиции в районе Талаковки и Красногоровки. А из БМП стреляли по нашим защитникам именно в селе Чермалык.

Буквально несколько часов назад стало известно, что раненных бойцов в частности возле Мариуполя, из мариупольского госпиталя уже доставили в Днепр. Об этом сообщила советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа. По ее словам, есть очень много тяжелораненных, есть также ранения от взрывов мин. Но в данном случае все находятся в стабильном состоянии.



Какие настроения в самом городе? РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасс за мир и против виз с РФ - опрос

— Я живу в центральном районе города и здесь не слышно, но буквально вчера вечером я находился в левобережном районе города а там разрывы слышали. Местные говорят, что вчера было особенно громко. Близко работала артиллерия, поэтому люди действительно переживали по этому поводу. Потому что за последние дней десять такого обострения, звукового хотя бы обострения, мариупольцы не слышали.



Но никаких дополнительных мер безопасности в самом городе нет?

— Конечно же нет, по той причине, что как и прежде охрана и наши блокпосты, а также НГУ и полиция, которые патрулируют по вечерам, и в принципе они свою функцию выполняют. Но а зачем что-то мобилизовать, что-то укреплять, если в принципе фронт уже определен, это поселок Широкино, например. То есть ближайшая точка от Мариуполя, 18 километров, там находятся наши морпехи. То есть, сообщение о том, что какое-то будет дополнительное усиление, в частности военными, пока такого разговора не было.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире «ГС» рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.