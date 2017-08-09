Во время футбольного матча в России умер болельщик

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Болельщик умер на "Казань Арене" во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским "Локомотивом", пишет издание "Бизнес Online".

Встреча "Рубина" с "Локомотивом" прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 1:1, сообщает Р-Спорт.

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Как сообщается, пожилому мужчине стало плохо во время матча, и его вынесли на носилках прямо с трибуны.

Медики оказали экстренную первую помощь, но спасти жизнь человека не удалось. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

В 2016 году трагедией завершился футбольный матч между командами Villa Elisa и Defensores de Colon в Аргентине – один из игроков скончался прямо на поле. Он получил удар коленом в лицо от соперника в игровом эпизоде. После этого он встал на ноги и начал экспрессивно выражать свое неудовольствие. К месту инцидента сбежались игроки обоих клубов, и один из футболистов Defensores de Colon нанес Фавре удар в район шеи. После этого игрок упал на землю в конвульсиях и, несмотря на попытки врачей спасти его, скончался.