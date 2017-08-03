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    Герои среди нас. Футболист отдал часть печени ради спасения племянника

    (обновлено: )96
    Бенитес активно играл за Central Larroque и, кроме того, был занят и на второй работе на мясокомбинате. Оказавшись перед "вопросом жизни или смерти", молодой футболист решил, что спорт должен отойти на второй план.
    Алехандро Бенитесу
    Facebook Алехандро Бенитесу

    РИА Новости Украина

    История Алехандро Бенитеса (Alejandro Benítez), аргентинского футболиста провинции Энтре-Риос (Entre Ríos), стала известна во всем мире, став примером самоотверженности, мужества и любви. Он бросил спортивную карьеру и приостановил работу, чтобы пройти операцию и отдать часть своей печени племяннику, чья жизнь была в опасности.

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    Алехандро Бенитесу 30 лет, и он живет в Ларроке (Larroque), семитысячном городе в провинции Энтре-Риос, Аргентина. Он был защитником городского клуба Central, который играет в турнирах уровня C. Несмотря на талант, мир заметил его не из-за футбольного мастерства, а из-за самоотверженного жеста, который мало кто совершил бы на его месте: он пожертвовал часть своей печени Мило (Milo), девятимесячному племяннику, из-за чего оставил футбольное поле и он временно оставил другую работу.

    Эта история любви началась, когда, чуть больше месяца назад, Мило поставили диагноз закупорки протоков, соединяющих желчный пузырь с печенью. Он перенес операцию, которая не дала результатов, и печень ребенка отказала.

    "Спасти ребенка можно было, только пересадив печень от мертвого или живого донора", — сказал Бенитес в интервью Sputnik Mundo, еще не вполне оправившись от операции.

    Facebook Алехандро Бенитесу
    Алехандро Бенитесу с племянником

    С операцией нужно было поторопиться. Потенциальным донором могла бы стать мать, но помешало ее здоровье. У отца оказалась другая группа крови. Тогда на сцену вышел дядя, готовый на все ради спасения жизни ребенка.

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    "Я не колебался ни секунды, потому что ребенок был уже истощен, у него опух живот, и он позеленел. Операцию нужно было сделать до девяти месяцев", — рассказал аргентинский герой.

    В то время, Бенитес активно играл за Central Larroque и, кроме того, был занят и на второй работе на мясокомбинате. Оказавшись перед "вопросом жизни или смерти", молодой футболист решил, что спорт должен отойти на второй план. На второй работе он также вынужден был уйти в отпуск на два месяца, но к этому отнеслись с пониманием.

    "С Мило все хорошо, его поселили недалеко от больницы. Его выписали, но за ним наблюдают, потому что ему снизили иммунитет, чтобы организм не отторгал пересаженный орган. Он находится вне опасности. Билирубин и другие показатели опустились. Сейчас он практически стал нормальным ребенком", — рассказал дядя малыша.

    Одно из аргентинских СМИ узнало об этой истории и сделало Бенитеса известным в стране. С тех пор ему начали звонить со всей Аргентины, а также из Бразилии, Чили, Колумбии, Испании и Уругвая.

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    По мнению Бенитеса, эта история должна служить для того, чтобы люди узнали о донорстве органов и о том, как отдав часть своего органа, ты можешь спасти жизнь другому человеку.

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