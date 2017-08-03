Герои среди нас. Футболист отдал часть печени ради спасения племянника

РИА Новости Украина

История Алехандро Бенитеса (Alejandro Benítez), аргентинского футболиста провинции Энтре-Риос (Entre Ríos), стала известна во всем мире, став примером самоотверженности, мужества и любви. Он бросил спортивную карьеру и приостановил работу, чтобы пройти операцию и отдать часть своей печени племяннику, чья жизнь была в опасности.

Алехандро Бенитесу 30 лет, и он живет в Ларроке (Larroque), семитысячном городе в провинции Энтре-Риос, Аргентина. Он был защитником городского клуба Central, который играет в турнирах уровня C. Несмотря на талант, мир заметил его не из-за футбольного мастерства, а из-за самоотверженного жеста, который мало кто совершил бы на его месте: он пожертвовал часть своей печени Мило (Milo), девятимесячному племяннику, из-за чего оставил футбольное поле и он временно оставил другую работу.

Эта история любви началась, когда, чуть больше месяца назад, Мило поставили диагноз закупорки протоков, соединяющих желчный пузырь с печенью. Он перенес операцию, которая не дала результатов, и печень ребенка отказала.

"Спасти ребенка можно было, только пересадив печень от мертвого или живого донора", — сказал Бенитес в интервью Sputnik Mundo, еще не вполне оправившись от операции.

Facebook Алехандро Бенитесу Алехандро Бенитесу с племянником

С операцией нужно было поторопиться. Потенциальным донором могла бы стать мать, но помешало ее здоровье. У отца оказалась другая группа крови. Тогда на сцену вышел дядя, готовый на все ради спасения жизни ребенка.

"Я не колебался ни секунды, потому что ребенок был уже истощен, у него опух живот, и он позеленел. Операцию нужно было сделать до девяти месяцев", — рассказал аргентинский герой.

В то время, Бенитес активно играл за Central Larroque и, кроме того, был занят и на второй работе на мясокомбинате. Оказавшись перед "вопросом жизни или смерти", молодой футболист решил, что спорт должен отойти на второй план. На второй работе он также вынужден был уйти в отпуск на два месяца, но к этому отнеслись с пониманием.

"С Мило все хорошо, его поселили недалеко от больницы. Его выписали, но за ним наблюдают, потому что ему снизили иммунитет, чтобы организм не отторгал пересаженный орган. Он находится вне опасности. Билирубин и другие показатели опустились. Сейчас он практически стал нормальным ребенком", — рассказал дядя малыша.

Одно из аргентинских СМИ узнало об этой истории и сделало Бенитеса известным в стране. С тех пор ему начали звонить со всей Аргентины, а также из Бразилии, Чили, Колумбии, Испании и Уругвая.

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По мнению Бенитеса, эта история должна служить для того, чтобы люди узнали о донорстве органов и о том, как отдав часть своего органа, ты можешь спасти жизнь другому человеку.