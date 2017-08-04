наверх
04.08.201712:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Фаны "Барселоны" сжигают футболки Неймара после его ухода из клуба

    (обновлено: )128
    Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии и испанской "Барселоны" по футболу Неймаром.
    Игрок сборной Бразилии Неймар
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    ИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Болельщики футбольного клуба "Барселона" остались крайне разочарованы решением Неймара покинуть команду и перейти во французский "ПСЖ".

    Так разъяренные болельщики стали выкладывать видео, на котором сжигают футболки Неймара.

    ​Большинство из них считают 25-летнего нападающего предателем, сообщает Marca.

    Прощальная речь Неймара
    Central de notícias e esportes CNE
    Неймар записал прощальное послание "Барселоне"

    Напомним, французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром.

    Ранее в четверг представители Неймара выкупили у "Барселоны" контракт футболиста за 222 миллиона евро.

    Смотрите также: Новая пассия самого дорогого футболиста мира Неймара

    Неймар перешел в "Барселону" летом 2013 года из "Сантоса". В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.

    В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах за "Барселону".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Луцке избили темнокожих студентов
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Ночной клуб "Пляжник" после пожара
    Украина: жара наступает