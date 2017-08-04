Фаны "Барселоны" сжигают футболки Неймара после его ухода из клуба

ИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Болельщики футбольного клуба "Барселона" остались крайне разочарованы решением Неймара покинуть команду и перейти во французский "ПСЖ".

Так разъяренные болельщики стали выкладывать видео, на котором сжигают футболки Неймара.

Barca fan burning Neymar's shirt pic.twitter.com/A1qM98srC6 — Football Planet (@FoootballPlanet) 3 августа 2017 г.

​Большинство из них считают 25-летнего нападающего предателем, сообщает Marca.

Напомним, французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром.

Ранее в четверг представители Неймара выкупили у "Барселоны" контракт футболиста за 222 миллиона евро.

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Неймар перешел в "Барселону" летом 2013 года из "Сантоса". В составе испанского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов в 45 матчах за "Барселону".