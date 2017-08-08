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    Экс-футболист донецкого "Шахтера" стал игроком клуба из Лихтенштейна

    (обновлено: )14
    Контракт Марко Девича с "Вадуцем" рассчитан до лета 2018 года. Ранее футболист играл за донецкий "Шахтер", харьковский "Металлист", луцкую "Волынь", а также за ряд российских клубов.
    Марко Девич. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Бывший игрок донецкого "Шахтера" и харьковского "Металлиста" Марко Девич стал новобранцем "Вадуца", который выступает во втором дивизионе Швейцарии, сообщается на официальном сайте клуба из Лихтенштейна.

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    Контракт с 33-летним форвардом, забившим 7 мячей в 35 матчах за сборную Украины, рассчитан до лета 2018 года.

    Девич защищал цвета "Рубина" в 2014-2016 годах, сыграл за казанскую команду 49 матчей, поразил ворота соперников 14 раз, в составе "Ростова" в 8 матчах отличился однажды. Также в послужном списке Девича донецкий "Шахтер", харьковский "Металлист", луцкая "Волынь", катарский "Аль-Райян".

    "Вадуц" в прошлом сезоне занял 10-е место в высшем швейцарском дивизионе и вылетел во вторую лигу.

    Ранее сообщалось, что Девич простил "Металлисту" долг в 350 тысяч долларов.

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