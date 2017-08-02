наверх
02.08.201719:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Манчестер Сити" отдаст "украинского футбольного гения" в аренду "Наполи"

    (обновлено: )80
    Соглашение с "Наполи" будет включать право последующего выкупа контракта 20-летнего полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в голландском ПСВ.
    Александр Зинченко (на переднем плане). Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжит карьеру в итальянском "Наполи" на правах аренды, сообщает ESPN.

    Логотип ФИФА
    Associated Press Keystone, Steffen Schmidt
    Революция в футболе: FIFA внедряет систему видеосудейства

    Читайте также: Футбол на линии огня. Аваков "за", Суркис "против"

    Соглашение с "Наполи" будет включать право последующего выкупа контракта 20-летнего полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в голландском ПСВ. Отмечается, что к Зинченко проявлял интерес ряд клубов в Англии, но он отклонил предложения, поскольку хочет поехать в Неаполь.

    Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" летом 2016 года. В минувшем сезоне футболист провел за ПСВ 24 матча в разных турнирах, сделав 13 передач.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает
    Президент США Дональд Трамп
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы