"Манчестер Сити" отдаст "украинского футбольного гения" в аренду "Наполи"

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко продолжит карьеру в итальянском "Наполи" на правах аренды, сообщает ESPN.

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Соглашение с "Наполи" будет включать право последующего выкупа контракта 20-летнего полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в голландском ПСВ. Отмечается, что к Зинченко проявлял интерес ряд клубов в Англии, но он отклонил предложения, поскольку хочет поехать в Неаполь.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" летом 2016 года. В минувшем сезоне футболист провел за ПСВ 24 матча в разных турнирах, сделав 13 передач.