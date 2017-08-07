наверх
07.08.201716:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому паспорту

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (278)

    9910
    Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапиньский сообщил, что власти Грузии обратились к Польше с запросом, находится ли на территории страны бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу из США по украинскому паспорту, несмотря на лишение его гражданства Украины.

    "Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя (глава МВД Украины Арсен) Аваков и вызвал к себе действующего посла США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный. Потом я приехал в Польшу, мне сказали: "Добро пожаловать", — сказал Саакашвили, соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    История с Саакашвили больше говорит о Порошенко, чем о Саакашвили

    Тем временем пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапиньский сообщил, что власти Грузии обратились к Польше с запросом, находится ли на территории страны бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

    "В понедельник в прокуратуру поступил запрос министерства юстиции Грузии, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши", — цитирует Лапиньского агентство PAP.

    Он отметил, что прокуратура выяснит этот вопрос при помощи Пограничной охраны и полиции.

    Ранее депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, он также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.

    Читайте также: Власть "закрыла" Саакашвили, но не без последствий для себя

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В порту Николаева непогода повалила подъемный кран
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого