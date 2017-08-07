Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому паспорту

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу из США по украинскому паспорту, несмотря на лишение его гражданства Украины.

"Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя (глава МВД Украины Арсен) Аваков и вызвал к себе действующего посла США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный. Потом я приехал в Польшу, мне сказали: "Добро пожаловать", — сказал Саакашвили, соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

Тем временем пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапиньский сообщил, что власти Грузии обратились к Польше с запросом, находится ли на территории страны бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"В понедельник в прокуратуру поступил запрос министерства юстиции Грузии, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши", — цитирует Лапиньского агентство PAP.

Он отметил, что прокуратура выяснит этот вопрос при помощи Пограничной охраны и полиции.

Ранее депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, он также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.

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Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.