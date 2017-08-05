ГПУ не имеет ничего общего с лишением меня гражданства - Саакашвили

КИЕВ, 5 авг — РАИ Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Михаил Саакашвили заявляет, что в Генеральной прокуратуре ему сообщили, что не направляли материалы, на основании которых его лишили украинского гражданства.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

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"Мы сделали запрос в Генеральную прокуратуру, потому что Миграционная служба ссылалась на прокуратуру. Вчера мы получили ответ Луценко, что Генеральная прокуратура Украины ничего общего с лишением меня гражданства не имеет", — заявил Саакашвили в комментарии телеканалу ZIK по видеосвязи.

Он также отметил, что его адвокаты в настоящее время собирают все необходимые документы, связанные с прекращением его украинского гражданства, чтобы обжаловать такое решение в суде.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.